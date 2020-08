Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Genoa di Enrico Preziosi dopo aver cambiato allenatore si prepara ad affrontare una campagna acquisti importante. In particolare, Amin Younes e Fernando Llorente, entrambi in uscita dal Napoli, sarebbero molto vicini a vestire la maglietta rossoblu. Un doppio acquisto che, come scrive il quotidiano, potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.