Rai – Il Napoli prende un terzino, definiti i dettagli nelle ultime ore

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Dopo averlo già osservato in passato, nelle ultime ore il Napoli ha definito l’acquisto di Michal Karbownik dal Legia Varsavia. C’è l’accordo tra i club, il giocatore potrà vestire la maglia azzurra dal 20 settembre per ragioni di bilancio. ADL pagherà 7 milioni di euro per il cartellino, mentre il contratto sarà un quinquennale da 500mila euro + bonus. Sfuma Reguilon”.