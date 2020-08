Come riportato dalla prima pagina di Tuttosport, Ronaldo carica l’ambiente in casa Juve dopo l’arrivo di Pirlo. Oggi visite mediche per il giovane Mckennie, i tifosi granata spingono la società ad agire sul mercato.

Praet e Torreira in cima alla lista dei desideri di Cairo. L’Inter sogna Vidal e pressa Kolarov.