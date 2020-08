Come riportato dalla prima pagina de Il Corriere dello Sport, basterebbero altre 48 ore per chiudere le cessioni di Dzeko alla Juventus e di Milik alla Roma.

In alto spazio al mercato dell’Inter, che ci prova per Vidal e Kolarov. Intanto il nuovo presidente della Roma, Friedkin, ha rifiutato 50 milioni per Zaniolo. A destra spazio all’addio di Messi e al pressing del City sull’argentino.