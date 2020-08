Tra pochi giorni inizierà ufficialmente il calciomercato. Il Napoli come sappiamo è già al lavoro per cercare di garantire una rosa più che competitiva a Rino Gattuso per affrontare una stagione intera. Ieri a MondoNapoli Live vi abbiamo parlato di due reparti che potrebbero subire cambiamenti: il centrocampo e la difesa. Oltre ad Allan, c’è l’ipotesi anche di una partenza di Diego Demme, tedesco ex Lipsia, arrivato a Gennaio nella squadra azzurra. La sua cessione potrebbe aprire le porte ad un cambio di modulo (4-2-3-1) e ad un nuovo acquisto, Jordan Veretout, il quale però rimane molto lontano. Riguardo la difesa, per fronteggiare la partenza di Kalidou Koulibaly, vicino al Manchester City, si aprono due scenari. Se Il Napoli dovesse trovare l’accordo, che al momento pare non esserci, per il rinnovo di Nikola Maksimovic, allora il serbo e Manolas andrebbero a formare la coppia titolare e la società andrebbe a puntare su un calciatore giovane come Matvijenko o Senesi, o uno esperto come Sokratis. In caso di cessione anche di Maksimovic, un nome che piace a Giuntoli e monitorato ormai da tempo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Al momento il Napoli ha altri obiettivi per il reparto arretrato, ma non escludiamo di un possibile ritorno di fiamma sul serbo classe ’97.