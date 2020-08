Azzurri di Rino Gattuso pronti a scendere in campo per la prima volta in assoluto contro due avversarie di livello chiaramente differente.

Uscita amichevole che si terrà tra Napoli, Castel di Sangro e l’Aquila sul prato del Patini, sede del ritiro azzurro. L’evento si svolgerà con tre gare da mezz’ora l’una, il cui inizio sarà alle 17.30.

Questo il programma della S.S.C. Napoli:

Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L’aquila 1927

Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1

Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1

