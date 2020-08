Schiacciato dall’Aquila per 12-0, il Castel di Sangro scende di nuovo in campo per affrontare gli azzurri di Rino Gattuso, schierati così in campo:

Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Milik, Younes.

Segui con noi di MondoNapoli.it la diretta del match:

-Minuto 40: Napoli 10-0 Castel di Sangro.

-Triplice fischio al Patini: il Napoli schiaccia per 10-0 il Castel di Sangro!

–Goool: tripletta per Politano che, con una battuta veloce di calcio di punizione, insacca con forza sotto la traversa.

-Minuto 36: Esce Alex Meret per far spazio al portiere della Primavera Nikita Contini.

-Minuto 34: Esce il portiere del Castel di Sangro Gabriel Romito, eroe degli abruzzesi.

-Minuto 32: Napoli 9-0 Castel di Sangro.

–Goool: Serpentina ubriacante quella di Amin Younes che ne salta tre prima di insaccare sul secondo palo.

-Filtrante straordinario di Diego Demme che taglia tutto il campo, servendo Politano che da pochi metri non serve al meglio Llorente.

-Minuto 30: esce Milik che lascia il posto a Fernando Llorente. Qualche brusio e fischio per il polacco.

-Altro errore da pochi passi, stavolta per Milik. Per lui palla bassa in area che il polacco spinge oltre la traversa!

-Errore dagli undici metri per Amin Younes che, procuratosi il penalty, si lascia ipnotizzare da Romito.

-Serpentina di Younes che, atterrato, procura un calcio di rigore.

–Goool: ottavo goal per il Napoli, doppietta personale per Matteo Politano.

–Goool: sette a zero firmato da Gianluca Gaetano, autore di una bella conclusione di destro.

–Goool: sei a zero per il Napoli: a segno con un gran destro il tedesco Younes.

–Goool: quintina firmata da Milik che, di sinistro in area, firma la sua doppietta personale!.

–Goool: cross in area, avvitamento di Di Lorenzo, errore in uscita di Romito e mezza. rovesciata per Koulibaly che insacca!

-Tentativo di Milik di destro cui si oppone con forza Romito!

-Sponda di Koulibaly, ci prova Gaetano: palla di poco fuori.

-Minuto 7: Napoli 3-0 Castel di Sangro.

–Goool: terzo goal firmato da Arek Milik! Il polacco insacca di destro a tu per tu con il portiere.

–Goool: raddoppio azzurro firmato da Giovanni di Lorenzo che di sinistro, in area di rigore, insacca alle spalle di Romito!

–Goool di Politano: dribbling di Politano, lanciato da Demme, che lo mette a tu per tu con il portiere avverasrio!

-Buon possesso palla da parte del Napoli che, con il supporto alla manovra di Demme, riesce facilmente ad arrivare con gli esterni sul fondo.

-Iniziata!