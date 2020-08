Insigne a Sky: “Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, emozionato per la convocazione”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del triangolare contro L’Aquila e Castel di Sangro. Di seguito le dichiarazioni: “Dovevamo vincere e c’è l’abbiamo fatta. Osimhen e Rrhamani si devono ancora ambientare ma possono essere d’aiuto per la stagione imminente. Il 4-2-3-1 è un’opzione in più, ma sono pronto a giocare con qualsiasi modulo. Sono contendo della convocazione in nazionale, è sempre emozionante. Cercherò di fare bene in tutte e due le partite”.