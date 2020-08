IL MATTINO – Milik vuole la Juve, ma la Roma è in vantaggio sul polacco

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, non si sblocca la situazione legata al futuro di Arek Milik. Il polacco sembra avere le mani legate, si è promesso alla Juventus: i bianconeri non vanno oltre i 20 milioni mentre il Napoli ne vuole 40.

La Roma fa sul serio ed offre Under che piace tanto al Napoli, oltre al giovane Riccardi. Le prossime ore saranno sicuramente importanti per definire il futuro del polacco, finito ora in un limbo perpetuo. I giallorossi al momento sono in vantaggio dal momento che possono evitare il conguaglio con le due contropartite accettate dal Napoli.