Gattuso a Sky: “Dobbiamo lasciare stare Osimhen, è appena arrivato ed io e la società sappiamo che giocatore è”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila. Di seguito le dichiarazioni: “Abbiamo capito che quello che abbiamo nella scorsa stagione non era il massimo per andare in Champions League, dobbiamo lavorare tutti quanti e dobbiamo farlo con passione e dedizione. Dobbiamo lasciare stare Osimhen, è appena arrivato ed io e la società sappiamo che giocatore è. Non abbiamo preso Maradona ma puo dare una grossa mano allo sforzo azzurro. Oggi ha fatto tripletta contro una squadra di eccellenza, dobbiamo farlo lavorare”.