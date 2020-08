Il Napoli ha ufficialmente presentato la nuova maglia azzurra per la stagione calcistica 2020/2021 (clicca qui per approfondire). Come testimonial della Kombat Pro 2021 cinque azzurri: Insigne, Mertens, Zielinski, Fabian Ruiz e Meret. Proprio la presenza del giovane portiere e non quella di Ospina, potrebbe rappresentare un chiaro indizio di mercato sulla volontà della società partenopea di trattenere il classe ’97 e di considerarlo al centro del proprio progetto.

Di seguito la foto pubblicata dalla SSC Napoli: