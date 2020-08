Agente Mykolenko: “Pronto per fare il salto di qualità, serve l’offerta giusta”

In una trasmissione su Radio Punto Nuovo, chiamata “Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il procuratore di Vitaliy Mykolenko. Sergiy Serebrennikov (suo procuratore) ha rilasciato alcune dichiarazioni in riferimento al terzino della Dynamo, che piace al Napoli: “Vitaliy è pronto per fare il salto il qualità, alla sua età è considerato già uno degli elementi più importanti della nazionale ucraina.

Continua dicendo che: “Il Napoli di Gattuso è una delle squadre più importanti della Serie A e potrebbe fare bene. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali per lui, in Polonia si legge di un interessamento del Napoli”.

Per ora non è stata fatta nessuna offerta ma, come dichiarato dal suo procuratore, “è possibile che vada via con una cifra giusta per il valore del suo cartellino”.