Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Giuffredi agente di Hysaj, che ha aperto il capitolo rinnovi. Il procuratore dell’albanese ha chiuso nei giorni scorsi il discorso relativo a Mario Rui, ma sembra più complicata la situazione relativa ad Elseid Hysaj. Qui le sue parole:

“L’accordo economico è molto lontano, mi sento pessimista in relazione a queata trattativa. Toccherà al Napoli capire se perderlo a 0 oppure cederlo ora. Il problema quindi è puramente economico e non tecnico, con Gattuso si trova bene e vorrebbe lavorare con lui. Fra cinque mesi potremmo già accordarci con un altro club a zero. Il discorso Roma resta complicato, posso dire che tutto dipenderà dalle idee tattiche di Fonseca. Faraoni al Napoli solo se parte Elseid, altrimenti non è un opzione da tenere in considerazione?