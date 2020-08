Faouzi Ghoulam è da tempo destinato a lasciare il Napoli. L’algerino è stato molto sfortunato con quei due infortuni gravi, in azzurro, nel suo momento migliore in carriera. Ora, purtroppo per lui, si prepara a separarsi dalla maglia partenopea. Due le opzioni per Faouzi: cessione al Wolverhampton o rescissione del suo contratto (scadenza 2022). A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.