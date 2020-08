Il Napoli è vicino a trovare un accordo con il Sassuolo per Jeremie Boga. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che la società azzurra potrebbe accaparrarsi l’esterno per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più il cartellino di Gennaro Tutino al Sassuolo. Quest’ultimo, al momento in ritiro a Castel di Sangro, è stato individuato come contropartita gradita a De Zerbi per far decollare la trattativa.