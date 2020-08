Il Napoli, in quel di Castel di Sangro, sta continuando la preparazione in Abruzzo per la prossima stagione. Gli allenamenti all’ordine di Gattuso sono pesanti, a ritmi molto intensi, come piace al mister di Schiavonea, che vuole subito ritmi alti in ogni allenamento per preparare al meglio la stagione 2020-2021.

Oggi c’è stato il secondo allenamento e al termine di esso, la società ha pubblicato sul suo sito ufficiale il report dell’allenamento. Questo il report:

“Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21.

Al mattino la squadra ha iniziato la sessione allo Stadio Patini con lavoro di mobilità e rinforzo addominale. Di seguito esercitazioni di passaggi.

Successivamente , sul campo B, il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico diviso per reparti e partita a campo ridotto. Chiusura con lavoro aerobico e allunghi.

Allenamento personalizzato in campo per Mario Rui

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento iniziata con riscaldamento su circuito.

Successivamente la squadra ha svolto esercitazione tecnica, seduta tattica e lavoro di forza in palestra.

Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.

Domani mattina riposo. Ripresa nel pomeriggio”.

Fonte: SSC NAPOLI