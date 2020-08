Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 25 agosto

Come di consueto, alle ore 18, la Protezione civile in collaborazione con il Ministero della Salute ha pubblicato l’odierno bollettino relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia. Questi i dati:

Nuovi Contagi: +878 (+0.33%)

+878 (+0.33%) Decessi: +4 (0.01%)

+4 (0.01%) Guariti: +353 (0.17%)

+353 (0.17%) Soggetti attualmente positivi: 19714

19714 Incremento dei soggetti attualmente positivi: +519 (2.7%)

+519 (2.7%) Tamponi: 72341

72341 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 1.21%

I dati regione per regione:

Lombardia 98.545 (+119, +0,1%; ieri +110)

Emilia-Romagna 31.094 (+65, +0,2%; ieri +116)*

Veneto 22.190 (+119, +0,5%; ieri +116)

Piemonte 32.440 (+57, +0,2%; ieri +40)

Marche 7.124 (+11, +0,2%; ieri +3)

Liguria 10.683 (+12, +01%; ieri +26)

Campania 5.976 (+138, +2,4%; ieri +116)

Toscana 11.253 (+34, +0,3%; ieri +44)

Sicilia 4.091 (+24, +0,6%; ieri +65)

Lazio 10.236 (+143, +1,4%; ieri +146)

Friuli-Venezia Giulia 3.651 (+9, +0,3%; ieri +2)

Abruzzo 3.662 (+10, +0,3%; ieri +4)

Puglia 5.119 (+49, +1%; ieri +45)

Umbria 1.679 (+29, +1,8%; ieri +11)

Bolzano 2.893 (+9, +0,3%; ieri +15)

Calabria 1.408 (+8, +0,6%; ieri +2)

Sardegna 1.859 (+34, +1,9%; ieri +91)

Valle d’Aosta 1.223 (+2, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 5.032 (+3, +0,1%; ieri +1)

Molise 511 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Basilicata 505 (+3, +0,6%; ieri nessun nuovo caso)