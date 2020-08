Il mondo del calcio internazionale è in fibrillazione: infatti, Lionel Messi, uno dei calciatori che hanno segnato e segneranno la storia del calcio nelle prossime decadi, ha preso una clamorosa decisione sul suo futuro.

Il fuoriclasse argentino, dopo 17 anni di gioie con la sua maglia, il Barcellona, ha deciso di lasciare il club blaugrana. Nel tardo pomeriggio, l’ emittente TycSport ha lanciato l’indiscrezione che Messi avesse deciso di lasciare il club blaugrana inviando un fax al presidente Bartomeu e ai vari dirigenti.

Questa notizia ha trovato ben presto delle conferme: infatti, pochi minuti fa, il Barcellona ha confermato la richiesta del suo numero dieci; inoltre, alcune fonti dal club blaugrana hanno confermato che Messi vuole svincolarsi dai catalani e che non si presenterà alle visite mediche di rito all’inizio di settembre. Adesso si studia la modalità con la quale Messi lascerà il SUO Barcellona.

Nel suo contratto, oltre alla clausola da 700 milioni, c’è una clausola che permette a Messi di svincolarsi entro il 10 giugno; ovviamente, per l’emergenza Coronavirus che ha costretto a finire le competizioni a luglio ed agosto, questa clausola, che ha la scadenza il 10 giugno, ha la scadenza il 31 agosto. O, almeno, così vorrebbe Messi, che vuole svincolarsi per poi accordarsi con un’altra squadra. Al momento, i catalani non hanno ufficializzato lo spostamento della scadenza della clausola, per cui è possibile che ci sia un contenzioso tra le due parti.

Cio che è certo è che il fuoriclasse argentino lascerà la Catalogna per provare a vincere in altri lidi.