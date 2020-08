Bernardeschi-Milik, Raiola voleva riaprire allo scambio, ma c’è un ostacolo

Bernardeschi-Milik, si è parlato molto di questo possibile scambio ma è un’affare che non è mai decollato. Il motivo delle frenate è la riluttanza dell’esterno bianconero ad aprire ad un trasferimento in azzurro. Ma, nelle ultime ore, il nuovo agente di Federico Bernardeschi, Mino Raiola, ha provato a dare nuova linfa vitale a questa possibile trattativa. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che aggiunge:

“Raiola ha provato a riaprire lo scambio Bernardeschi-Milik ma c’è un ostacolo complesso: i diritti d’immagine gestiti dalla Roc Nations. Per questo motivo, l’ipotesi più probabile per Federico è la cessione in Premier League”.