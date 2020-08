L’esperto di calciomercato per Sky, Gianluca Di Marzio ha annunciato in diretta che il Napoli stia sondando altri profili se dovesse sfumare Reguilon, terzino del Madrid in forza al Siviglia. Infatti gli azzurri non hanno trovato l’accordo con il terzino spagnolo e in questo momento l’alternativa sembra essere Tagliafico.

Il terzino dell’Ajax è anche nel mirino del Leicester che potrebbe vedersi soffiare Chilwell dal Chelsea. Al momento per il terzino argentino c’è stato solo un sondaggio, ma la pista potrebbe diventare più calde se dovesse partire Ghoulam, in uscita dopo due stagioni nell’ombra.