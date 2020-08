Enrico Caruso, distributore Kappa in Campania, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della polemica di questi giorni sulla nuova maglia del Napoli:

“La scritta rossa sul petto? Con me sfondate una porta aperta sul rosso, ma chiedere adesso un cambio il cambio colore di uno sponsor dopo che la produzione è stata fatta quattro mesi fa, è una strada poco percorribile. Trovo forzata questa battaglia contro la Lete, sponsor storico da 12 anni. La striscia bianca sarebbe stata meglio, è vero, ma quella rossa dà continuita. La nuova maglia del Napoli sarà più tecnica e traspirante.

La maglia del Napoli è una bandiera, non un capo d’abbigliamento. Non credo ci siano i presupposti per un cambio di design, chi è tifoso la compra a priori. Sarà di un verdone acqua marina, invece, la seconda maglia, mentre la terza blue-navy con alcuni contrasti fucsia”.