MondoNapoli Live – Bernardeschi dice no al Napoli. Tanti nomi nuovi per la difesa, ecco di chi si tratta

Oltre al calciomercato, abbiamo lanciato un nuovo sondaggio per la TOP 11 azzurra 2019/2020, stavolta sugli esterni. Potrete dunque esprimere sui nostri canali social una sola preferenza tra Insigne, Callejon, Younes, Lozano e Politano, e i due più votati riempiranno la rosa quasi al completo. Di seguito invece il punto sul calciomercato:

Gabriel: Seppur negli ultimi giorni ci siano state alcune smentite su visite mediche già programmate e trattativa ai dettagli, il difensore brasiliano del Lille è molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal, nonostante il Napoli avesse una prelazione. Gli azzurri avrebbero voluto prendersi ancora del tempo per decidere, ma i francesi non vogliono aspettare e sono fortemente interessati a monetizzare da una cessione.

Thiago Silva e Sokratis: Sempre nel reparto difensivo ci sono due calciatori esperti ed entrambi amici di Rino Gattuso, con cui hanno giocato al Milan. Con il greco dell’Arsenal ci sono già stati alcuni contatti. Thiago Silva invece resta un’idea, per il semplice fatto che dopo la finale di Champions di stasera lascerà il PSG poiché in scadenza di contratto e potrà accordarsi con qualsiasi altro club.

Matvijenko: Profilo nuovo per il Napoli. Si tratta del giovane difensore dello Shakhtar che si è messo in mostra quest’anno arrivando fino in semifinale di Europa League, persa contro l’Inter. Matvijenko ha dunque una buona esperienza europea, mentre come profilo stiamo parlando di un calciatore che sa interpretare molto bene la fase difensiva ed è duttile in quanto può giocare anche come terzino.

Bernardeschi: Federico Bernardeschi ha detto di no al Napoli, ritenuto un passo indietro per la propria carriera. Ciò rallenta la trattativa Milik-Juve e indirizza il polacco verso la Roma. Come alternative sulla fascia, il Napoli potrebbe virare su Boga o Under.