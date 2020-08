Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Napoli e Roma starebbero pensando ad un maxi-scambio che vedrebbe due azzurri passare in giallorosso e due calciatori della Roma fare il percorso opposto. I calciatori in questione sarebbero Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic per gli azzurri, Cengiz Under e Jordan Veretout per i giallorossi, visto che Milik vorrebbe aspettare la Juventus.