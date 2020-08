Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, Gabriel Magalhaes del Lille, a lungo seguito molto da vicino dal Napoli, avrebbe chiuso con l’Arsenal. 26 milioni di euro più 4 di bonus ai francesi, con un contratto al difensore di 2 milioni all’anno a salire per 5 anni. Lunedì dovrebbe partire per l’Inghilterra e svolgere le visite mediche prima di firmare con i ‘Gunners‘.