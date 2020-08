Anche oggi, la Protezione civile in collaborazione con il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia, che spiegano e mostrano l’andamento del contagio in Italia. Questi i dati:

Nuovi Contagi: 1210(+0,5%)

Decessi: 7(+0,02%)

Guariti: 267(+0,1%)

Soggetti attualmente positivi: 18438

Incremento dei soggetti attualmente positivi: 935(+5,3%)

Tamponi: 67212

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 1,80%



I dati regione per regione:

Lombardia 98.316 (+239, +0,2%; ieri +185)

Emilia-Romagna 30.915 (+127, +0,4%; ieri +80)

Veneto 21.955 (+145, +0,7%; ieri +160)

Piemonte 32.343 (+42, +0,1%; ieri +41)

Marche 7.110 (+5, +0,1%; ieri +10)

Liguria 10.645 (+28, +0,3%; ieri +34)

Campania 5.722 (+138, +2,5%; ieri +61)

Toscana 11.175 (+59, +0,5%; ieri +53)

Sicilia 4.002 (+35, +0,9%; ieri +48)

Lazio 9.947 (+184, +1,9%; ieri +215)

Friuli-Venezia Giulia 3.640 (+24, +0,7%; ieri +33)

Abruzzo 3.648 (+21, +0,6%; ieri +24)*

Puglia 5.025 (+33, +0,7%; ieri +22)

Umbria 1.639 (+19, +1,2%; ieri +18)

Bolzano 2.869 (+13, +0,5%; ieri +19)

Calabria 1.398 (+8, +0,6%; ieri +11)

Sardegna 1.734 (+81, +4,9%; ieri +44)

Valle d’Aosta 1.221 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Trento 5.028 (+3, +0,1%; ieri +9)

Molise 511 (+1, +0,2%; ieri +1)

Basilicata 502 (+5, +1%; ieri +3)