Repubblica – Meret non accetterà di rimanere da riserva

Come riportato dall’edizione quotidiana di Repubblica, ci sarebbero dei dubbi anche legati alla permanenza di Alex Meret nel nuovo Napoli di Rino Gattuso.

Con la cessione di Karnezis al Lille con l’affare Osimhen, rimane il duello con Ospina anche per la prossima stagione. Il portiere azzurro non è intenzionato a fare la riserva, i suoi procuratori incontreranno il Napoli per capire le idee della società: si chiede chiarezza da parte della società e non è da escludere l’ipotesi del prestito per giocare con continuità.