MondoNapoli Live – Il Napoli aspetta la decisione di Gabriel. Koulibaly e Allan verso la Premier: il punto

Quest’oggi è andato in onda su Facebook e Twitch il nostro tg di MondoNapoli Live. Diego Demme ha vinto il nostro sondaggio per la TOP 11 azzurra 2019/20 nel ruolo di regista, adesso avrete la possibilità di votare la vostra migliore mezzala sui nostri canali social, i due giocatori con più voti si aggiungeranno alla formazione. Di seguito invece il punto sul calciomercato:

Koulibaly: Ormai è quasi certo l’addio del senegalese che pare essere molto vicino ad un trasferimento a Manchester, sponda City. L’accordo con il calciatore è stato raggiunto, mentre per quanto riguarda il cartellino gli inglesi non vanno oltre i 65 milioni di euro + bonus ma il Napoli ne vorrebbe almeno 75 + bonus. Al momento si tratta su questo fronte.

Allan: Il brasiliano è ad un passo dall’Everton. In quanto al sostituto, la prima scelta resta Veretout ma la Roma non vorrebbe privarsene. Di conseguenza ci sono stati dei contatti con gli agenti di Dominik Szoboszlai del Salisburgo, ma per il 19enne c’è molta concorrenza.

Gabriel Magalhaes: Il presidente del Lille ha parlato proprio oggi facendo il punto sulla situazione legata al difensore brasiliano (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni), sul quale ci sono Arsenal e Napoli. Al giocatore è stata concessa la libertà di scegliere in quale squadra andare a giocare, la decisione definitiva dovrebbe arrivare entro un pio di giorni. Tutto dipenderà anche dal futuro di Kalidou Koulibaly.