Ai microfoni di Marca, quotidiano iberico, è intervenuto il terzino sinistro del Real Madrid in forza al Seviglia: Sergio Reguilón. Qui le sue parole:

“Non so ancora dove giocherò il prossimo anno, ma ciò non mi preoccupa. In questo momento sono concentrato alla prossima partita e vincere un trofeo con il Siviglia. L’Inter è una squadra forte, sarà una finale molto difficile; ma ci proveremo. Dovremo fare tutto bene. “