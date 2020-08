Gazzetta – Dubbi sul futuro di Gattuso, il suo procuratore incontrerà ADL

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbero sorti alcuni problemi legati al rinnovo del contratto di Rino Gattuso. Diverse penali e clausole proposte da ADL, ragion per cui l’allenatore ha deciso di non accettare alcune condizioni: niente vincoli se si vuole continuare.

Il procuratore di Rino Gattuso, ovvero Jorge Mendes, si incontrerà a tempo debito con ADL per parlare di tali problematiche e per cercare di trovare un punto in comune: per adesso l’avventura napoletana di Gattuso continua, ma il futuro è tutto da scrivere.

A queste condizioni il tecnico non accetterà presumibilmente il rinnovo.