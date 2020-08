Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, alla Roma piace tanto Milik ed è pronta ad acquistare il polacco: nelle ultime ore i giallorossi avrebbero cambiato strategia.

Il club capitolino vorrebbe evitare il conguaglio di 15 milioni ed inserire un altro calciatore nella trattativa(oltre ad Under), che il Napoli dovrà scegliere in base alle sue esigenze praticamente. Per ora è solo un ipotesi, ma le parti si aggiorneranno a breve per discutere della trattativa.