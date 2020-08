Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto

Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 20 agosto:

Nuovi contagi: +845 (+0,33%)

Decessi: +6 (+0,02%)

Guariti: +180 (+0,09%)

Soggetti attualmente positivi: 16.014

Incremento dei soggetti attualmente positivi: +659

Tamponi: +77.442

Rapporto nuovi contagi/tamponi: 1,09%

I dati per regione:

Lombardia 97.718 (+154, +0,2%; ieri +91)

Emilia-Romagna 30.626 (+52, +0,2%; ieri +52)

Veneto 21.534 (+159, +0,7%; ieri +59)

Piemonte 32.221 (+52,+0,2%;ieri +42)

Marche 7.078 (+13 +0,2%; ieri +7)

Liguria 10.562(+31, +0,3%; ieri +30)

Campania 5.456 (+53, +1%; ieri +56)

Toscana 10.984(+59, +0,5%; ieri +40)

Sicilia 3.875 (+37, +1%; ieri +45)

Lazio9.411(+115, +1,2%; ieri +75)

Friuli-Venezia Giulia 3.547 (+14 +0,4%; ieri +11)

Abruzzo 3.581 (+4, +0,1%; ieri +7)

Puglia 4.935 (+20, +0,4%; ieri +33)

Umbria 1.580 (+17, +1,1%; ieri +4)

Bolzano 2.832 (+21, +0,8%; ieri +7)

Calabria 1.377 (+10, +0,7%; ieri +10)

Sardegna 1.567 (+18, +1,2%; ieri +37)

Valle d’Aosta 1.221 (+1, +0,1%; ieri +2)

Trento 5.012 (+4, +0,1%; ieri +2)

Molise 507 (+4, +0,8%; ieri +7)

Basilicata 494 (+2, +0,4%; ieri +1)