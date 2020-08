Quest’oggi alle ore 19 siamo andati in onda su Facebook e Twitch con MondoNapoli Live per il nostro tg. Dopo la vittoria di Maksimovic e Koulibaly nel precedente sondaggio per la TOP 11 azzurra 2019/20, abbiamo lanciato quello per il ruolo di regista. Potrete dunque esprimere sui nostri canali social una sola preferenza tra Diego Demme e Stanislav Lobotka, il vincitore verrà svelato nella prossima trasmissione. Di seguito, invece, il punto sul calciomercato:

Allan: Per il numero 5 brasiliano è partita una piccola asta, in quanto oltre all’Everton si sono inseriti anche Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Ma Allan vuole giocare in Premier e vuole tornare con Carlo Ancelotti, all’Everton. Il giocatore sta spingendo affinché il Napoli accetti l’offerta dei Toffees, 30 milioni di euro + 5/6 di bonus. La società dal canto suo ne vorrebbe 36 netti ma, per via della necessità di vendere, potrebbe anche accettare la proposta degli inglesi.

Gabriel Magalhaes: Il Napoli ha già un accordo col Lille per il difensore sulla base di 30 milioni. Il club transalpino ha intenzione di rispettarlo e sta aspettando la decisione definitiva dei partenopei, che hanno l’esigenza di aspettare per definire il futuro di Koulibaly. Se entro fine agosto il senegalese verrà ceduto, l’acquisto di Gabriel potrebbe essere ufficializzato in pochi giorni. In questi giorni c’è stato l’inserimento dell’Arsenal ma il Lille dà priorità al Napoli, in attesa di una risposta. I Gunners hanno quindi contattato la società azzurra proponendo di cedere ai partenopei Sokratis Papastatopuolos. In cambio il Napoli avrebbe dovuto lasciare la prelazione su Gabriel. Non si esclude in ogni caso che, se ci fossero altri movimenti come l’uscita di Maksimovic, il Napoli non possa decidere di prendere Sokratis a parte.

Boga e Under: I calciatori di Sassuolo e Roma sono entrambi ipotesi concrete se il Napoli riuscisse a piazzare Hirving Lozano alle sue condizioni, ossia non meno di 35 milioni. Altrimenti restano due profili alternativi. Boga e l’obiettivo numero uno, oggi l’agente ha parlato molto bene del Napoli e in settimana agente incontrerà col giocatore la dirigenza neroverde per parlare esclusivamente di cessione. Si prospetta una settimana davvero calda per Boga.

Maksimovic: Dopo aver ufficializzato i rinnovi di Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui, il Napoli guarda ai calciatori in scadenza tra un anno. Per il prolungamento di Maksimovic c’era una trattativa in corso ma le cose si sono complicate sia per motivi economici (il serbo chiede 2,8 mln, il Napoli non vuole andare oltre i 2,3-2,4) sia per alcuni dubbi legati al minutaggio. In caso di uscita il difensore potrebbe essere inserito in qualche trattativa per arrivare ad un giocatore come Veretout.

Hysaj: Sul banco degli imputati anche Elseid Hysaj. Nonostante la società pensi alla cessione, Gattuso vede in lui un jolly per la difesa. L’agente, Mario Giuffredi, non vuole due giocatori nello stesso ruolo, in quanto è anche il procuratore di Di Lorenzo. La Roma al momento è interessata al 23 albanese, che potrebbe partire per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro.

Zielinski: Il rinnovo del polacco sarà ufficializzato nelle prossime settimane. C’era stato in precedenza un rallentamento dovuto ad una clausola rescissoria che pare non venga inserita nel contratto. Zielinski prolungherà fino al 2025.

Milik: L’altro polacco, Milik, andrà sicuramente via. Il giocatore vuole la Juventus, ma ci sono anche altre squadre alla finestra come la Roma e l’Atletico Madrid. Situazione attualmente in stallo.

Llorente: Avendo diversi giocatori in scadenza di contratto nel 2021, aumenta il rischio di monetizzare poco dalle eventuali uscite. Non è però il caso di Fernando Llorente, che, seppur dovesse essere ceduto prima del termine del proprio contratto, il guadagno sarebbe comunque piuttosto basso.

Veretout: Il centrocampista giallorosso è in pole per sostituire Allan. Il Napoli sta lavorando a fari spenti, anche se la Roma dopo il cambio di proprietà non vorrebbe perderlo.