L’Atletico Madrid è piombato con decisione su Allan, ma l’affare è quasi del tutto impossibile da portare a termine. Il primo ostacolo è dato dall’elevata richiesta del Napoli (40 milioni senza contropartite), con il club spagnolo intento a inserire nella trattativa il centrocampista Hector Herrera, in passato nel mirino proprio della società partenopea.

Ma il secondo ostacolo, questo più serio, è stato rappresentato dalla volontà di Allan, che all’Everton ha praticamente detto sì e dunque ha attivato le telefonate giuste al momento giusto: De Laurentiis ha già sentito Daniel Levy, il presidente del club inglese, ha anche saputo che bisognerà andarsi incontro, e che per arrivare alla fumata azzurra sarà necessario che uno alzi la propria off erta (venticinque più bonus) e un altro abbassi i propri sogni (quaranta per non parlarne più). Finiranno per ritrovarsi, in qualche modo, a metà strada o dove entrambi capiranno che esisterà la propria convenienza, consapevoli però che quella sia l’unica destinazione a cui aspira Allan.

Fonte: Corriere dello Sport