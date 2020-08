Come riportato dall’edizione di Tuttosport, il talento messicano potrebbe lasciare Napoli provvisoriamente. Il secondo acquisto più oneroso del Napoli scalpita ed ha voglia di giocare titolare: il Genoa potrebbe pensarci realmente e proporre un prestito agli azzurri.

Il direttore sportivo Faggiano gli avrebbe promesso un posto da titolare garantito, in una squadra che non ha grosse pretese se non quella di centrare la salvezza ogni anno. Potrebbe essere una buona occasione per Lozano.