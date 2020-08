Come riportato dall’edizione di Repubblica, alla Juventus non piace solo il profilo di Arek Milik: nelle ultime ore i bianconeri hanno palesato un interesse per Hysaj. L’albanese però piace anche alla Sampdoria e potrebbe finire a Genova per essere sicuro di un posto da titolare.

Il club torinese ha individuato diversi profili di numeri 9 per sostituire il probabile partente, ovvero Gonzalo Higuain: se dovessero sorgere altri problemi per Milik, sarà all in per uno tra Morata e Zapata.