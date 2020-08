Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, oggi ci sarà l’ufficialità del passaggio di consegne in casa Roma: la proprietà americana targata Pallotta lascia spazio a Friedkin. Alla Roma potrebbe arrivare Maksimovic e Under al Napoli.

Conte prova a portare l’Inter in finale, nella gara di stasera contro lo Shakhtar. A sinistra spazio al nuovo DPCM che prevede la chiusura delle discoteche sul territorio nazionale.