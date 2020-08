Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in difesa con le cessioni di Koulibaly, Luperto e Maksimovic: il primo è corteggiato dal City, Luperto potrebbe approdare in una squadra di A per giocare di più.

Per Maksimovic sono aperti i discorsi sia con l’Everton di Ancelotti che con la Roma per l’affare Under. Potrebbe cambiare quindi quasi tutto il reparto difensivo.