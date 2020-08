IL MATTINO – Asta internazionale per Allan, Borussia e Atletico Madrid ci provano

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, si è scatenata una vera e propria asta per il numero 5 del Napoli. Con l’Everton che sembrava in vantaggio su tutti, con il passare dei giorni sono cambiate le carte in tavola.

Atletico Madrid e Borussia Dortmund si sono inserite prepotentemente nelle ultime ore e proveranno a convincere il brasiliano. Il club tedesco ha offerto 25 milioni di euro ma il Napoli rimane categorico: Allan non si muove per meno di 40 milioni. Il forte interesse a livello internazionale potrebbe far alzare ancora di più il prezzo.

L’unica certezza è che Allan non vestirà più la maglia azzurra, dopo 5 anni ad alti livelli.