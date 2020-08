Come riportato dall’edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è ancora forte su Cengiz Under e non intende abbandonare la trattativa: il turco piace tanto a Gattuso, la Roma lo valuta circa 30 milioni.

La società partenopea si è spinta fino a 25 milioni con alcuni bonus compresi: l’ultima novità riguarda Maksimovic, che potrebbe essere inserito nello scambio per Under più un conguaglio di 10 milioni per il turco. Si prova a trovare una soluzione tra le parti.