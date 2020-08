Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il City avrebbe provato ad aumentare la cifra per l’acquisto di Koulibaly: gli inglese sarebbero arrivati fino a 70 milioni, tramite il suo agente Ramadani.

Per ADL la proposta rimane insufficiente, dal momento che il patron azzurro richiede oltre i settanta milioni più altri bonus compresi. L’agente di KK è coinvolto anche nelle trattative per il rinnovo di Maksimovic ed assiste Under.