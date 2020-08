Proseguono le trattative per portare Reguilon all’ombra del Vesuvio. Angelo Mangiante, giornalista di Sky, ha dato alcuni aggiornamenti attraverso il suo profilo Twitter:

“Intesa di massima tra Napoli e Reguilon, ma il Real Madrid chiede 25 milioni di euro. Servirà ancora tempo per chiudere la trattativa, nel frattempo Chelsea e Arsenal sono ancora in corsa per il talentuoso terzino sinistro. I blues, però, devono però prima vendere Emerson Palmieri o Marcos Alonso”.