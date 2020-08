Anche ieri, alle ore 19, è andata in onda il tg di MondoNapoli Live sia sui canali Twitch sia sui canali Facebook. Questa puntata è stata densa di contenuti e di spunti di riflessione; nel caso ve la foste persa e volevate rivederla, qui potete rivedere la puntata integrale.

Top 11

Nella prima parte del tg, abbiamo continuato la nostra nuova rubrica. Sceglieremo insieme a voi la top 11 del Napoli 2019/20: potete votare in diretta o sulla nostra pagina Facebook.

Nella scorsa puntata abbiamo scelto il miglior portiere insieme a voi, e vi abbiamo dato un po’ di giorni per votare. Alla fine avete scelto Meret. Ieri abbiamo invece parlato dei terzini: il voto dei nostri esperti è andato a Di Lorenzo e Mario Rui. Aspettiamo i vostri voti!

Vi aspettiamo domenica alle 19, per continuare la scalata verso la top 11 completa.

Calciomercato: da Boga a Reguilon

Nella seconda parte, abbiamo invece parlato di calciomercato. In particolare, il nostro esperto Davide Luise si è soffermato su Gabriel e Reguilon. Il Napoli ha bloccato infatti Gabriel del Lille come sostituto di Koulibaly. Le prossime settimane saranno decisive, anche in vista della cessione di Kalidou. Seguiranno aggiornamenti.

Per Reguilon, invece, la questione è un po’ più complessa. Il terzino spagnolo piace a Giuntoli e Gattuso, che lo valutano una cifra vicina ai 20 milioni. Bisognerà però capire la volontà del Real Madrid di cederlo oppure no, senza contare gli interessamenti dalla Premier, a partire dal Chelsea. Giuntoli ha anche ammesso che il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito.

Sul fronte cessioni, c’è da sciogliere il nodo Milik. L’attaccante polacco piace anche alla Roma, che potrebbe dare Dzeko alla Juventus. È in moto, insomma, una vera e propria girandola di attaccanti.