Sergio Reguilon è un terzino sinistro molto offensivo, molto tecnico e con qualche goal tra le gambe: ecco perché il Napoli lo ha puntato, sperando che possa ripetere l’operazione del Milan, che ha preso la rivelazione Theo Hernandez dal Real Madrid.

Il Napoli sta lavorando per chiudere in pochi giorni l’acquisto del terzino sinistro del Siviglia, ma di proprietà del Real Madrid, per un motivo: su questo giocatore la concorrenza è alta e si potrebbe far notare presto.

Infatti, come riporta As, sia Chelsea sia Arsenal sono interessate al calciatore e sarebbero pronte a mettere sul piatto offerte importanti per convincere il giocatore ad accettare la Premier con un ingaggio importante. Inoltre, il Chelsea potrebbe mettere sul piatto anche la possibilità di giocare la Champions del prossimo anno.