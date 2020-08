Il centrocampo, il reparto dove Gattuso ha lottato per così tanti anni, è un reparto centrale per il suo modo di giocare. Dunque, è lecito che Gennaro Gattuso voglia uomini forti e motivati nel centro del campo.

Purtroppo, tra questi, non ci sarà Allan: il brasiliano, infatti, ha deciso di andar via e di iniziare una nuova esperienza lontano da quella maglia che lo ha fatto diventare, per un certo periodo, tra i top nel suo ruolo.

Il Napoli prenderà un altro centrocampista al posto del brasiliano portano tutti gli indizi a Jordan Veretout, centrocampista della Roma. Veretout era stato vicino al Napoli, e il suo agente Giuffredi ha diversi calciatori in rosa, come Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui.

Ma lo stesso Giuffredi, in un’intervista ad una nota emittente romana, ha smentito categoricamente l’ipotesi Napoli e ha confermato la permanenza del francese alla Roma.