Come ogni giorno, intorno alle 17.30-18, la Protezione civile pubblica i dati del giorno relativi alla diffusione del contagio del virus in Italia. Ad oggi, i pazienti ricoverati con sintomi sono 940, mentre quelli in terapia intensiva sono 70. Questi i dati odierni:

Nuovi contagi: 138(+0,1%)

Decessi: 30(+0,1%)

Guariti: 574(+0,3%)

Soggetti attualmente positivi: 14242

Incremento dei soggetti attualmente positivi: – 467(-3,2%)

Tamponi: 43219

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,31%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 94.580 (+53, +0,1%; ieri +111)

Emilia-Romagna 28.706 (+31, +0,1%; ieri +38)

Veneto 19.341 (+14, +0,1%; ieri +1)

Piemonte 31.434 (+5; ieri +6)

Marche 6.791 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 10.003 (+2; ieri +2)

Campania 4.747 (+1; ieri +27)

Toscana 10.306 (+19, +0,2%; ieri +2)

Sicilia 3.096 (+1; ieri +1)

Lazio 8.210 (+5, +0,1%; ieri +19)

Friuli-Venezia Giulia 3.327 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.309 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Puglia 4.535 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Umbria 1.447 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Bolzano 2.648 (+1; nessun nuovo caso)

Calabria 1.184 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.371 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Trento 4.876 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Molise 445 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno di fila)

Basilicata 404 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)