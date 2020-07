Asse Napoli-Lille, pronta maxi operazione: cifre e contropartite per Osimhen e Magalhaes

Possibile maxi operazione sull’asse Napoli-Lille. Alla dirigenza partenopea piacciono Victor Osimhen (attaccante) e Gabriel Magalhaes (difensore) dei francesi. Per regalare a Gattuso entrambi i giocatori, il Napoli sarebbe disposto ad offrire come contropartita non solo Adam Ounas, come si è detto nei giorni scorsi, ma anche Faouzi Ghoulam. Il club azzurro ha intenzione di competere il più possibile l’anno prossimo e sta cercando di chiudere per entrambi i giocatori.

Quindi, oltre ad Adam Ounas (che piace al Lille), c’è la possibilità di inserire Faouzi Ghoulam. Due contropartite e una parte in contante per arrivare alle richieste del Lille. Questa è un’indiscrezione che arriva dal quotidiano di Lille “La Voix du Nord”.