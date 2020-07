Ag. Insigne: “Lorenzo qui è a casa. Raiola? Non lo aveva scelto per andare via”

L’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, è stato intervistato ai microfoni di Il Mattino in una lunga intervista. Ecco i passaggi più importanti.

Vi siete sentiti dopo la partita di domenica sera?

“Era molto stanco ma felice, dopo una prestazione di grande sacrificio dove ha corso molto. Poi hagiocato molto bene anche oltre il gol“.

Che rapporto c’è con Gattuso?

“Hanno un rapporto straordinario, come dovrebbe esserci tra ogni allenatore e giocatore. Si sentono spesso anche per cosa extra calcistiche“.

Come è nata la collaborazione con Lorenzo?

“Noi ci conosciamo già da anni, quando mi ha detto che voleva cambiare agente mi sono subito proposto. Lui si è preso un po’ di tempo per riflettere, poi mi ha chiamato dicendomi di sì ed ero felicissimo“.

Avete anche parlato della rottura con Raiola?

“Per questioni personali sapevo che le cose non andassero bene, ma di certo Lorenzo non lo aveva scelto per andare via da Napoli”.

Il futuro di Insigne?

“Ora è prematuro parlare di rinnovo, ha altri due anni di contratto. Ma come sapete tutti sta benissimo qui a Napoli, è più sereno“.