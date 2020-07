Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di mercoledì per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra.Gli altri uomini della rosa hanno svolto torello e una fase di allunghi. Successivamente esercitazione di passaggi e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto e serie di tiri in porta.

Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Allan ha fatto allenamento completo col gruppo. Terapie e palestra per Llorente.