Ringhio Gattuso ha esaurito i cambi e per difendere il vantaggio ha mandato in campo Elmas al posto di Fabian Ruiz. Il Napoli è in controllo della partita e continua ad attaccare.

Di Lorenzo aveva anche trovato il 3-1 sul calcio d’angolo, ma il goal è stato annullato per fuorigioco. Napoli in controllo, ch eper ora non rischia nulla e che non deve rischiare nulla nei 4 minuti di recupero finali.