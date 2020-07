E’ finito il primo tempo tra Napoli e Roma: le due squadre vanno negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Per i momento, la partita è abbastanza scialba: infatti, le due squadre sono corte e provano ad impostare da dietro, ma entrambe hanno molte imprecisioni e sbagliano molti passaggi.

Però entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni degne di nota: clamorosa l’occasione sprecata da Callejon dopo la traversa di Milik, mentre in altri due frangenti è stato bravo Pau Lopez. La Roma è ordinata in campo e corta, ma non ha avuto occasioni, fatta eccezione per due spunti di Pellegrini, il migliore nella Roma